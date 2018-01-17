Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Чжэн
✓
77
6
И.Дуань
64
2
8 октября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Инъин Дуань
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Инъин Дуань на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг38
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
С.Стивенс
3
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
4
6
77
М.Пюиг
6
3
65
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Паолини
✓
7
3
7
С.Чжэн
5
6
5
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
77
63
1
С.Чжэн
✓
65
77
6
Больше матчей
Инъин
Дуань
Дуань
Китай
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст30
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
77
63
1
С.Чжэн
✓
65
77
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
2
3
К.Младенович
✓
6
6
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Дуань
64
5
В.Голубиц
✓
77
7
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
6
3
4
И.Дуань
✓
1
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
3
6
77
И.Дуань
6
3
63
Больше матчей
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