Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Чжэн
77
6
И.Дуань
64
2
8 октября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Инъин Дуань

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Инъин Дуань на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Инъин Дуань
Инъин
Дуань
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
-
Последние матчи
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