WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гарсия VS Я.Ван
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Каролин Гарсия - Яфань Ван
WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг31
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Одиночный разряд
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6
6
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Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг47
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
✓
6
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Л.Дэвис
6
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