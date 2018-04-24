WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Гарсия VS Я.Ван

9 октября 2019 г. Начало после 05:00

Center Court
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Онлайн - Каролин Гарсия - Яфань Ван

WTA Тяньцзинь - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей
Яфань Ван
Яфань
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей

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