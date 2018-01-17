WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Линетт VS Н.Куруми
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Магда Линетт - Нара Куруми
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магда Линетт - Нара Куруми на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт
✓
6
6
К.Макхэйл
3
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт
5
3
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Финал
К.Мухова
✓
6
6
М.Линетт
1
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Флипкенс
2
3
М.Линетт
✓
6
6
Больше матчей
Нара
Куруми
Куруми
Япония
- Рост (м)1.55
- Вес (кг)53
- Возраст27
WTA рейтинг159
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми
✓
3
6
6
Х.Дарт
6
1
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
✓
77
7
Н.Куруми
61
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми
✓
6
6
Т.Мария
4
4
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс
✓
6
6
Н.Куруми
3
2
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми
✓
7
5
6
Д.Якупович
5
7
3
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