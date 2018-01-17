WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Линетт VS Н.Куруми

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Tuanbo International Tennis Centre
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Онлайн - Магда Линетт - Нара Куруми

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магда Линетт - Нара Куруми на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей
Нара Куруми
Нара
Куруми
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.55
  • Вес (кг)
    53
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
159
Последние матчи
Больше матчей

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