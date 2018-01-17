Онлайн - Магда Линетт - Нара Куруми

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магда Линетт - Нара Куруми на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.