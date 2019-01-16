WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | 1/4 финала
О.Жабер VS Ю.Путинцева
11 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Онс Жабер - Юлия Путинцева
WTA Тяньцзинь - 11 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг61
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4
2
О.Жабер
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6
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Б.Пера
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Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
1
2
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Первый раунд
С.Кузнецова
✓
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