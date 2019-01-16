Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Шарма
1
6
5
Ю.Путинцева
✓
6
1
7
7 октября 2019 г.Court 1
Матч
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Онлайн - Астра Шарма - Юлия Путинцева
WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Астра Шарма - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Астра
Шарма
Шарма
Австралия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг95
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Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
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