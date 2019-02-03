WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд

Ш.Пен VS Д.Ястремская

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Tuanbo International Tennis Centre
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Онлайн - Шуай Пен - Даяна Ястремская

WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Шуай Пен
Шуай
Пен
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
96
Последние матчи
Больше матчей
Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей

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