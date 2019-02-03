WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Второй раунд
Ш.Пен VS Д.Ястремская
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Шуай Пен - Даяна Ястремская
WTA Тяньцзинь - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг96
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✓
6
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Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг23
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WTA Тяньцзинь
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