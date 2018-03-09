Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
К.Бондаренко
4
0
Х.Уотсон
6
0
7 октября 2019 г.Court 2
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Онлайн - Катерина Бондаренко - Хизер Уотсон

WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Бондаренко - Хизер Уотсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катерина Бондаренко
Катерина
Бондаренко
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
-
Последние матчи
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Хизер Уотсон
Хизер
Уотсон
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
125
Последние матчи
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