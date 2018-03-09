Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
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К.Бондаренко
4
0
Х.Уотсон
•
6
0
7 октября 2019 г.Court 2
Матч
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Онлайн - Катерина Бондаренко - Хизер Уотсон
WTA Тяньцзинь - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Бондаренко - Хизер Уотсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Бондаренко
Бондаренко
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)60
- Возраст33
WTA рейтинг-
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Хизер
Уотсон
Уотсон
Великобритания
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)63
- Возраст27
WTA рейтинг125
Последние матчи
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Одиночный разряд
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