Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Л.Чжоу
2
3
Д.Ястремская
✓
6
6
8 октября 2019 г.Court 1
Матч
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Онлайн - Лин Чжоу - Даяна Ястремская
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лин Чжоу - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лин
Чжоу
Чжоу
Китай
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг106
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Чжоу
4
65
Ш.Пен
✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Шуай
0
0
A
Л.Чжоу
✓
6
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу
✓
6
6
П.Плипуеч
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз
✓
6
6
Больше матчей
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг23
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ястремская
65
3
К.Бертенс
✓
77
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
1
1
Д.Ястремская
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Квитова
✓
6
6
Д.Ястремская
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
К.Плишкова
1
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
3
67
Д.Ястремская
✓
6
79
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