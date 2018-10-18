Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
О.Жабер
6
6
Д.Брэйди
4
2
8 октября 2019 г.Court 2
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Матч
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Онлайн - Онс Жабер - Дженнифер Брэйди

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Дженнифер Брэйди на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Онс Жабер
Онс
Жабер
ТунисТунис
  • Рост (м)
    1.67
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
61
Последние матчи
Больше матчей
Дженнифер Брэйди
Дженнифер
Брэйди
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
56
Последние матчи
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