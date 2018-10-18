Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
О.Жабер
✓
6
6
Д.Брэйди
4
2
8 октября 2019 г.Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Онс Жабер - Дженнифер Брэйди
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Дженнифер Брэйди на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг61
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
4
3
Б.Пера
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова
✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер
✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
Больше матчей
Дженнифер
Брэйди
Брэйди
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)68
- Возраст24
WTA рейтинг56
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску
✓
6
6
Д.Брэйди
1
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Брэйди
✓
2
6
6
М.Киз
6
4
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди
✓
64
77
6
А.Анисимова
77
62
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди
4
6
4
Б.Пера
✓
6
3
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое