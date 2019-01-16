WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | 1/4 финала
Я.Ван VS Р.Питерсон
11 октября 2019 г. Начало после 05:00
Tuanbo International Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Яфань Ван - Ребекка Питерсон
WTA Тяньцзинь - 11 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Яфань Ван - Ребекка Питерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 11 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг47
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4
2
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✓
6
6
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Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)65
- Возраст24
WTA рейтинг59
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WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
✓
7
3
С.Ван
5
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Первый раунд
Р.Питерсон
✓
6
0
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