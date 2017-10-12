Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Линетт
6
6
К.Макхэйл
3
1
8 октября 2019 г.Court 1
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Матч
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Онлайн - Магда Линетт - Кристина Макхэйл

WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магда Линетт - Кристина Макхэйл на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Макхэйл
Кристина
Макхэйл
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
81
Последние матчи
Больше матчей

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