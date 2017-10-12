Смотри также

WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Линетт
✓
6
6
К.Макхэйл
3
1
8 октября 2019 г.Court 1
Матч
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Комментарии
Онлайн - Магда Линетт - Кристина Макхэйл
WTA Тяньцзинь - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Магда Линетт - Кристина Макхэйл на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт
5
3
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Финал
К.Мухова
✓
6
6
М.Линетт
1
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Флипкенс
2
3
М.Линетт
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Потапова
5
64
М.Линетт
✓
7
77
Больше матчей
Кристина
Макхэйл
Макхэйл
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст27
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
6
6
К.Макхэйл
4
0
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
1
6
С.Кузнецова
0
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
3
67
Д.Ястремская
✓
6
79
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
6
3
3
К.Макхэйл
✓
4
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова
✓
79
6
Больше матчей
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