19.09.18 - Main Arena
Завершено
4
6
5
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
Не ранее
7:30
6
2
7
К. ГарсияКаролин Гарсия
WTA Токио • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Павлюченкова - Каролин Гарсия
WTA Токио - 19 сентября 2018

Это Теннис, и это Токио! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 19 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Павлюченкова и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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