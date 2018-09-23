Наоми Осака проиграла первый финал после US Open, причем дома

Чемпионка US Open Наоми Осака спустя две недели после триумфа проиграла домашний финал в Токио Каролине Плишковой – 4:6, 4:6.

За 1 час 3 минуты Осака провела 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. У Плишковой 6 эйсов и 2 брейка.

Чешка повела в личном противостоянии – 2-1.

Плишкова завоевала 11-й титул в карьере и второй в 2018 году. Победа принесла ей 470 очков и 137 тысяч долларов призовых.

Осака во второй раз вышла в финал токийского турнира (впервые – в 2016 году) и снова проиграла.

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