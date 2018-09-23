Getty Images

Наоми Осака проиграла первый финал после US Open, причем дома

Осака проиграла первый финал после US Open, причем дома
Eurosport

1 час назад

Домашняя публика в печали.

Чемпионка US Open Наоми Осака спустя две недели после триумфа проиграла домашний финал в Токио Каролине Плишковой – 4:6, 4:6.

За 1 час 3 минуты Осака провела 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. У Плишковой 6 эйсов и 2 брейка.

Чешка повела в личном противостоянии – 2-1.

  • Плишкова завоевала 11-й титул в карьере и второй в 2018 году. Победа принесла ей 470 очков и 137 тысяч долларов призовых.
  • Осака во второй раз вышла в финал токийского турнира (впервые – в 2016 году) и снова проиграла.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жесткий хайлайт: кажется, что играли не «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом», а «Барса» с «Леганесом»

01:58
Популярные видео
Кто-то сглазил игроков «Торонто»: они чуть не забили в свои ворота, а потом привезли себе 2 гола
 317 просмотров3 ч
Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»
1 859 просмотров21/09 в 19:44
А еще вам может понравиться