Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ю.Путинцева✓
6
77
К.Кава
4
64
17 сентября 2019 г.Court 1
Матч
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Комментарии
Онлайн - Юлия Путинцева - Катажина Кава
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Катажина Кава на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина✓
3
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Зиданшек
1
7
1
Ю.Путинцева✓
6
5
6
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Одиночный разряд
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4
1
Д.Векич✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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3
63
Ю.Путинцева✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева✓
6
6
М.Брингл
3
3
Больше матчей
Катажина
Кава
Кава
Польша
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст26
WTA рейтинг130
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
0
6
4
П.Хон✓
6
1
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Финал
А.Севастова✓
3
7
6
К.Кава
6
5
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пера
2
3
К.Кава✓
6
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Кава✓
6
6
Х.Паке
2
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Фетт
3
0
К.Кава✓
6
6
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