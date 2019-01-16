Смотри также

Онлайн - Юлия Путинцева - Катажина Кава

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Катажина Кава на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.