Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ю.Путинцева
6
77
К.Кава
4
64
17 сентября 2019 г.Court 1
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Матч
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Онлайн - Юлия Путинцева - Катажина Кава

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Катажина Кава на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей
Катажина Кава
Катажина
Кава
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
130
Последние матчи
Больше матчей

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