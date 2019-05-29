Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
М.Киз
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
18 сентября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Зарина Дияс

WTA Осака - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей
Зарина Дияс
Зарина
Дияс
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
85
Последние матчи
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