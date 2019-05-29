Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
18 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Зарина Дияс
WTA Осака - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг16
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина
✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз
✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
0
М.Киз
✓
7
6
Больше матчей
Зарина
Дияс
Дияс
Казахстан
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг85
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
0
3
З.Дияс
✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино
✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
2
З.Дияс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти
✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
6
6
З.Дияс
4
1
Больше матчей
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