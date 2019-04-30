Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
С.Стивенс
16 сентября 2019 г.ITC Utsubo Tennis Center
Матч
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Онлайн - Слоан Стивенс - ...
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг10
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова✓
6
6
С.Стивенс
1
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
4
3
С.Стивенс✓
2
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
2
5
М.Бузкова✓
6
7
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
2
5
Р.Питерсон✓
6
7
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