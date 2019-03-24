WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Н.Гиббс
2
4
А.Кербер
✓
6
6
18 сентября 2019 г.Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Николь Гиббс - Анжелик Кербер
WTA Осака - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николь Гиббс - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николь
Гиббс
Гиббс
США
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)59
- Возраст26
WTA рейтинг137
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
4
3
Н.Гиббс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Гиббс
1
2
Ц.Ван
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Гиббс
7
3
4
К.Суарес
✓
5
6
6
WTA Богота
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сегель
✓
6
6
Н.Гиббс
2
2
Больше матчей
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович
✓
7
0
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт
✓
79
6
А.Кербер
67
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
6
2
4
Д.Касаткина
✓
0
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
✓
2
6
6
А.Кербер
6
2
1
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/05/2019
Анастасия Потапова счастлива после победы над Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»-2019
Ролан Гаррос