WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
В.Флинк VS Ю.Путинцева
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
ITC Utsubo Tennis Center
Матч
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Онлайн - Варвара Флинк - Юлия Путинцева
WTA Осака - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Варвара Флинк - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Варвара
Флинк
Флинк
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг149
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Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
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