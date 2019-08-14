Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
6
6
16 сентября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова

WTA Осака - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
41
Последние матчи
Больше матчей

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