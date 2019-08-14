Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова✓
6
6
16 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг28
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская✓
6
1
6
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Второй раунд
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Д.Ястремская
6
67
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Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
К.Возняцки
4
4
Больше матчей
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг41
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
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1
62
А.Павлюченкова✓
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова✓
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6
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А.Соболенко
6
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
4
7
А.Павлюченкова
2
6
5
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