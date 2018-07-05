WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Младенович VS М.Дои

17 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Кристина Младенович - Мисаки Дои

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Дьяченко не повторила прошлогодний успех – Младенович оказалась крепче Шараповой-2018

Уимблдон
02/07/2019
play
Видео

Серена решила, что Младенович очень скучает по Тиму, и отправила француженку к возлюбленному

Уимблдон
07/07/2018

Серена Уильямс вышла в четвертый круг Уимблдона

Уимблдон
06/07/2018
play
Видео

Поражающая воображение организация на Уимблдоне: корт убрали и накрыли от дождя за полминуты

Уимблдон
05/07/2018