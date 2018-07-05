WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Младенович VS М.Дои
17 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - Мисаки Дои
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг44
Последние матчи
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Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич✓
6
6
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0
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6
63
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Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг83
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6
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