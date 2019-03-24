WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Кербер
16 сентября 2019 г.ITC Utsubo Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Анжелик Кербер - ...
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анжелик Кербер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
79
6
А.Кербер
67
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
6
2
4
Д.Касаткина✓
0
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис✓
2
6
6
А.Кербер
6
2
1
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/05/2019
Анастасия Потапова счастлива после победы над Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»-2019
Ролан Гаррос