WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Мертенс VS ...
16 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Center Court
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Онлайн - Элис Мертенс - ...
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг24
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Ан
1
1
Э.Мертенс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс✓
6
6
К.Плишкова
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
6
6
Д.Тайхманн
2
2
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