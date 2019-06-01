WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Павлюченкова VS К.Бертенс
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
ITC Utsubo Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс
WTA Осака - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг41
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
1
62
А.Павлюченкова
✓
6
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
✓
6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
✓
3
6
7
А.Соболенко
6
3
5
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Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Гёргес
✓
6
6
К.Бертенс
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс
✓
6
3
77
Больше матчей
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