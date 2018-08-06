Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Векич✓
7
6
К.Гарсия
5
2
17 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Донна Векич - Каролин Гарсия
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич✓
77
6
Д.Векич
65
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Векич✓
65
7
6
Ю.Гёргес
77
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Путинцева
4
1
Д.Векич✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
5
3
Д.Векич✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Хогенкамп
64
3
Д.Векич✓
77
6
Больше матчей
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг30
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия✓
6
4
7
Т.Мартинкова
4
6
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер✓
710
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
61
1
И.Швёнтек✓
77
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
3
3
А.Остапенко✓
6
6
Больше матчей
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