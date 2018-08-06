Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Векич
7
6
К.Гарсия
5
2
17 сентября 2019 г.Center Court
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Онлайн - Донна Векич - Каролин Гарсия

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
30
Последние матчи
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