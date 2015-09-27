WTA Осака
Одиночный разряд | Финал

... VS ...

22 сентября 2019 г. Начало после 04:00

sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - ... - ...

WTA Осака - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Наоми Осака проиграла первый финал после US Open, причем дома

WTA Токио
23/09/2018

Каролин Возняцки победила Анастасию Павлюченкову и прервала серию из 6 проигранных финалов

WTA Токио
24/09/2017

Анастасия Павлюченкова победила Анжелик Кербер и вышла в финал турнира в Токио

WTA Токио
23/09/2017

Агнешка Радваньская завоевала 15-й титул в карьере

WTA Токио
27/09/2015