Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Киз✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
17 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Дарья Касаткина
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг16
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
0
М.Киз✓
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
С.Кузнецова
5
65
М.Киз✓
7
77
Больше матчей
Дарья
Касаткина
Касаткина
Россия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст22
WTA рейтинг40
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз✓
6
6
Д.Касаткина
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
4
69
Д.Касаткина✓
6
711
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
7
2
5
Б.Андрееску✓
5
6
7
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
6
2
4
Д.Касаткина✓
0
6
6
Больше матчей
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