WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Киз
6
6
Д.Касаткина
3
4
17 сентября 2019 г.Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Мэдисон Киз - Дарья Касаткина

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей
Дарья Касаткина
Дарья
Касаткина
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Шарапова, Маррей, Джокович и другие поучаствовали во флэшмобе комика Джимми Фэллона

05/09/2019

Что произошло с экс-первой ракеткой России Дарьей Касаткиной

US Open
30/08/2019
play
Видео

Касаткина проиграла Конте в первом круге и лишилась статуса первой ракетки России

US Open
26/08/2019

Касаткина проиграла Конте и вылетела в первом же круге US Open-2019

US Open
26/08/2019