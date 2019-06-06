Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
6
4
2
20 сентября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Анжелик Кербер

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей
Анжелик Кербер
Анжелик
Кербер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
15
Последние матчи
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