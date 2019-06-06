Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
Результат
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
20 сентября 2019 г.Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Мэдисон Киз - Анжелик Кербер
WTA Осака - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг16
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина
✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз
✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз
✓
6
6
Больше матчей
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Гиббс
2
4
А.Кербер
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович
✓
7
0
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт
✓
79
6
А.Кербер
67
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
6
2
4
Д.Касаткина
✓
0
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое