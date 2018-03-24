Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Пюиг
0
3
З.Дияс✓
6
6
16 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Моника Пюиг - Зарина Дияс
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Пюиг - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Моника
Пюиг
Пюиг
Пуэрто-Рико
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг69
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
3
3
Р.Питерсон✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван✓
3
7
6
М.Пюиг
6
5
3
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Пюиг
6
65
4
А.Калинская✓
2
77
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг✓
6
6
Э.Кийк
4
2
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Одиночный разряд
Второй раунд
М.Пюиг
0
4
К.Плишкова✓
6
6
Больше матчей
Зарина
Дияс
Дияс
Казахстан
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг85
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
2
З.Дияс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
6
6
З.Дияс
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
7
6
Д.Пегула
5
4
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