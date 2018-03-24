WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Пюиг
0
3
З.Дияс
6
6
16 сентября 2019 г.Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Моника Пюиг - Зарина Дияс

WTA Осака - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Пюиг - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Моника Пюиг
Моника
Пюиг
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
69
Последние матчи
Больше матчей
Зарина Дияс
Зарина
Дияс
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
85
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Вероника Кудерметова – о победе над Зариной Дияс – «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
29/05/2019

Зарина Дияс не справилась с Наоми Осакой во втором круге «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
30/05/2018

Возняцки: «Болельщики желали смерти моим родителям и сказали моему жениху завалить ***** [лицо]»

WTA Майами
24/03/2018

Каролин Возняцки не справилась с Моникой Пюиг во втором круге турнира в Майами

WTA Майами
24/03/2018