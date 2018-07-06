WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Джорджи VS Э.Мертенс

20 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Center Court
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Онлайн - Камила Джорджи - Элис Мертенс

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Камила Джорджи - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Камила Джорджи
Камила
Джорджи
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    54
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
54
Последние матчи
Больше матчей
Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
24
Последние матчи
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