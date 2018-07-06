WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Джорджи VS Э.Мертенс
20 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Камила Джорджи - Элис Мертенс
WTA Осака - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Камила Джорджи - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Камила
Джорджи
Джорджи
Италия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)54
- Возраст27
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
3
К.Джорджи
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хан
66
1
К.Джорджи
✓
78
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
✓
6
6
К.Джорджи
1
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
7
5
4
М.Линетт
✓
5
7
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
Ц.Ван
6
4
66
К.Джорджи
✓
4
6
78
Больше матчей
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг24
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
3
6
2
Э.Мертенс
✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Ан
1
1
Э.Мертенс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
К.Плишкова
2
2
Больше матчей
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