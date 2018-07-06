Онлайн - Камила Джорджи - Элис Мертенс

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Камила Джорджи - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.