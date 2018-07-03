Смотри также

Онлайн - Су-Вэй Сьех - Элис Мертенс

WTA Осака - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.