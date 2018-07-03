Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
•Live
С.Сьех
•
1
Э.Мертенс
1
18 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Су-Вэй Сьех - Элис Мертенс
WTA Осака - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг33
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Мугуруса
6
61
1
С.Сьех
✓
3
77
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
Н.Хибино
✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
✓
1
77
7
П.Хон
6
62
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех
✓
6
3
6
Р.Озаки
1
6
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
4
77
С.Сьех
1
6
62
Больше матчей
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг24
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Ан
1
1
Э.Мертенс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
К.Плишкова
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
Д.Тайхманн
2
2
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