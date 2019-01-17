Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Мугуруса
6
61
1
С.Сьех
3
77
6
17 сентября 2019 г.Center Court
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Онлайн - Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гарбинье Мугуруса
Гарбинье
Мугуруса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Су-Вэй Сьех
Су-Вэй
Сьех
ТайваньТайвань
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    57
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
33
Последние матчи
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