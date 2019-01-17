Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Мугуруса
6
61
1
С.Сьех✓
3
77
6
17 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гарбинье
Мугуруса
Мугуруса
Испания
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг26
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