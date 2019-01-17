Смотри также

Онлайн - Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.