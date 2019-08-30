WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
Н.Осака VS Ю.Путинцева
20 сентября 2019 г. Начало после 06:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Юлия Путинцева
WTA Осака - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака
✓
7
6
В.Томова
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака
✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака
✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака
✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
Больше матчей
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
1
1
Ю.Путинцева
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
77
К.Кава
4
64
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина
✓
3
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Зиданшек
1
7
1
Ю.Путинцева
✓
6
5
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Путинцева
4
1
Д.Векич
✓
6
6
Больше матчей
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