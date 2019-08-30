WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала

Н.Осака VS Ю.Путинцева

20 сентября 2019 г. Начало после 06:30

Center Court
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Онлайн - Наоми Осака - Юлия Путинцева

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей

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