Онлайн - Наоми Осака - Юлия Путинцева

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.