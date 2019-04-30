WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Стивенс VS К.Джорджи
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
ITC Utsubo Tennis Center
Матч
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Онлайн - Слоан Стивенс - Камила Джорджи
WTA Осака - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг14
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская
✓
6
6
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Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
✓
6
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1
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WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
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Одиночный разряд
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6
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Одиночный разряд
Первый раунд
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2
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6
7
Больше матчей
Камила
Джорджи
Джорджи
Италия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)54
- Возраст27
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хан
66
1
К.Джорджи
✓
78
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
✓
6
6
К.Джорджи
1
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
7
5
4
М.Линетт
✓
5
7
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
Ц.Ван
6
4
66
К.Джорджи
✓
4
6
78
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи
✓
6
6
А.Корне
2
1
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