Онлайн - Слоан Стивенс - Камила Джорджи

WTA Осака - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.