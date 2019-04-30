WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Стивенс VS К.Джорджи

19 сентября 2019 г. Начало после 04:00

ITC Utsubo Tennis Center
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Онлайн - Слоан Стивенс - Камила Джорджи

WTA Осака - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Слоан Стивенс
Слоан
Стивенс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей
Камила Джорджи
Камила
Джорджи
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    54
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
54
Последние матчи
Больше матчей

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