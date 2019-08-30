Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Осака
 
16 сентября 2019 г.ITC Utsubo Tennis Center
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Онлайн - Наоми Осака - ...

WTA Осака - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
1
Последние матчи
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