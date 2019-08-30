Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Осака
16 сентября 2019 г.ITC Utsubo Tennis Center
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Онлайн - Наоми Осака - ...
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
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