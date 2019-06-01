Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
Конец
М.Дои
•
0
А.Павлюченкова
2
20 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Мисаки Дои - Анастасия Павлюченкова
WTA Осака - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг83
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
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✓
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
1/4 финала
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1
М.Дои
✓
7
6
Больше матчей
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг41
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
✓
6
7
К.Бертенс
1
5
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
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3
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6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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5
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✓
6
2
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6
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