Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | 1/4 финала
Конец
М.Дои
0
А.Павлюченкова
2
20 сентября 2019 г.Center Court
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Матч
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Онлайн - Мисаки Дои - Анастасия Павлюченкова

WTA Осака - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
41
Последние матчи
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