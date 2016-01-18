Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Хибино
4
5
В.Флинк
6
7
17 сентября 2019 г.Court 1
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Матч
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Онлайн - Нао Хибино - Варвара Флинк

WTA Осака - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Варвара Флинк на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нао Хибино
Нао
Хибино
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
87
Последние матчи
Больше матчей
Варвара Флинк
Варвара
Флинк
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
149
Последние матчи
Больше матчей

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