Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Хибино
4
5
В.Флинк✓
6
7
17 сентября 2019 г.Court 1
Матч
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Онлайн - Нао Хибино - Варвара Флинк
WTA Осака - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нао Хибино - Варвара Флинк на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нао
Хибино
Хибино
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)58
- Возраст24
WTA рейтинг87
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Финал
Н.Хибино✓
6
6
М.Дои
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Хибино✓
4
6
6
М.Бузарнеску
6
0
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
Н.Хибино✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Хибино✓
6
3
З.Дияс
1
2
A
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
L.Fernandez
77
65
5
Н.Хибино✓
62
77
7
Больше матчей
Варвара
Флинк
Флинк
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг149
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Соррибес✓
6
6
В.Флинк
3
1
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Флинк✓
6
6
З.Кучова
3
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова✓
6
6
В.Флинк
2
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова✓
6
6
В.Флинк
3
2
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Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
1
4
Ю.Гёргес✓
6
6
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