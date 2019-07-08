Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Э.Риске
4
3
Н.Гиббс
6
6
16 сентября 2019 г.Court 1
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Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Николь Гиббс

WTA Осака - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Николь Гиббс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Риске
Элисон
Риске
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
32
Последние матчи
Больше матчей
Николь Гиббс
Николь
Гиббс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
137
Последние матчи
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