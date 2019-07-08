Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Э.Риске
4
3
Н.Гиббс✓
6
6
16 сентября 2019 г.Court 1
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Николь Гиббс
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Николь Гиббс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг32
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн✓
7
6
Э.Риске
5
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
Э.Риске
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
2
6
6
Г.Мугуруса
6
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
77
Э.Риске
3
64
Больше матчей
Николь
Гиббс
Гиббс
США
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)59
- Возраст26
WTA рейтинг137
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Гиббс
1
2
Ц.Ван✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Гиббс
7
3
4
К.Суарес✓
5
6
6
WTA Богота
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сегель✓
6
6
Н.Гиббс
2
2
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг✓
6
6
Н.Гиббс
3
3
Больше матчей
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