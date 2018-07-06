Смотри также

WTA Осака
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Х.Хан
66
1
К.Джорджи✓
78
6
16 сентября 2019 г.Center Court
Матч
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Онлайн - Хан Хан - Камила Джорджи
WTA Осака - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хан Хан - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хан
Хан
Хан
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг178
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
6
Х.Хан
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Одиночный разряд
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Второй раунд
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Х.Паке✓
6
6
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Камила
Джорджи
Джорджи
Италия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)54
- Возраст27
WTA рейтинг54
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари✓
6
6
К.Джорджи
1
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Финал
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5
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6
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5
63
К.Джорджи✓
3
7
77
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