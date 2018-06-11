WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Векич VS М.Дои

19 сентября 2019 г. Начало после 04:00

ITC Utsubo Tennis Center
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Онлайн - Донна Векич - Мисаки Дои

WTA Осака - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
83
Последние матчи
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