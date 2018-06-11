WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Векич VS М.Дои
19 сентября 2019 г. Начало после 04:00
ITC Utsubo Tennis Center
Матч
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Онлайн - Донна Векич - Мисаки Дои
WTA Осака - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Мисаки Дои на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
✓
7
6
К.Гарсия
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич
✓
77
6
Д.Векич
65
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Векич
✓
65
7
6
Ю.Гёргес
77
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Путинцева
4
1
Д.Векич
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
5
3
Д.Векич
✓
7
6
Больше матчей
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг83
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Финал
Н.Хибино
✓
6
6
М.Дои
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Соррибес
5
1
М.Дои
✓
7
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Дои
✓
6
1
6
З.Хайвс
1
6
3
Больше матчей
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