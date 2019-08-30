WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Осака VS В.Томова
18 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Виктория Томова
WTA Осака - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Виктория Томова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг4
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака
✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака
✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака
✓
6
65
6
А.Блинкова
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77
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин
✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
Больше матчей
Виктория
Томова
Томова
Болгария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг181
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне
6
3
2
В.Томова
✓
4
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузарнеску
✓
6
6
В.Томова
1
4
WTA Бирмингем
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова
✓
6
6
В.Томова
3
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Родина
✓
6
4
6
В.Томова
0
6
2
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Томова
1
0
З.Кучова
✓
6
6
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