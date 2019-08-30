WTA Осака
Одиночный разряд | Второй раунд

Н.Осака VS В.Томова

18 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Наоми Осака - Виктория Томова

WTA Осака - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Виктория Томова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Виктория Томова
Виктория
Томова
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
181
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака встречается с американским рэпером

12/09/2019

Наоми Осака проиграла Белинде Бенчич и сложила чемпионские полномочия US Open

US Open
02/09/2019
play
Видео

Осака обняла Гауфф, пригласила дать интервью вместе и расплакалась сама (видео)

US Open
01/09/2019

Кори Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой

US Open
30/08/2019