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Кузнецова не защитит тилул в Вашингтоне из-за проблем с американской визой

Кузнецова не защитит тилул в Вашингтоне из-за проблем с американской визой
Eurosport

1 час назад

Может, записать видеообращение к Трампу?

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вынуждена сняться с турнира WTA в Вашингтоне из-за отсутствия американской визы.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» – написала 32-летняя Кузнецова.

  • Турнир в Вашингтоне пройдет с 29 июля по 4 августа.
  • 26 августа в Нью-Йорке стартует US Open – турнир серии «Большого шлема».

«Может, обратиться к Трампу?» Кузнецовой не дают американскую визу

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