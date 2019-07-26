Посольство России в США вмешалось в ситуацию с задержкой выдачи американской визы российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

«Очередной жертвой затянувшихся административных процедур при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.

Направили ноту протеста в госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», – цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы посольства.

25 июля 32-летняя Кузнецова заявила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне и не сможет защитить завоеванный в 2018 году титул.

26 августа в Нью-Йорке стартует US Open – турнир серии «Большого шлема».

Кузнецова не защитит тилул в Вашингтоне из-за проблем с американской визой

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