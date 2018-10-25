25.10.18 - Center Court
П. КвитоваПетра Квитова
Не ранее
11:00
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Итоговый турнир WTA • Круговой раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Петра Квитова - Каролина Плишкова
Итоговый турнир WTA - 25 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Петра Квитова – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 25 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Петра Квитова и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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