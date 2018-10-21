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Петра Квитова - Элина Свитолина

Итоговый турнир WTA - 21 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Петра Квитова – Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 21 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Петра Квитова и Элина Свитолина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.