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Элина Свитолина - Каролина Плишкова

Итоговый турнир WTA - 23 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Элина Свитолина – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 23 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Элина Свитолина и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.