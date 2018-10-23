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Элина Свитолина - Каролина Плишкова
Итоговый турнир WTA - 23 октября 2018
Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Элина Свитолина – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 23 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Элина Свитолина и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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