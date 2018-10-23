Онлайн

Каролин Возняцки - Петра Квитова

Итоговый турнир WTA - 23 октября 2018

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Каролин Возняцки – Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 23 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Каролин Возняцки и Петра Квитова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.