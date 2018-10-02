Other Agency
Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Сингапуре
Исправилась после неудачи на турнире в Токио.
Победительница US Open-2018 Наоми Осака продолжает сезон, в отличие от соперницы по финалу в США Серены Уильямс.
Японка сделала казахскую спортсменку Зарину Дияс: 6:4, 6:3, выиграла больше геймов (12 – 5) и опередила по брейкам (5 – 2). Это произошло в рамках турнира серии Premier Mandatory в Пекине.
После этого Наоми впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.
- Итоговый чемпионат WTA пройдет 21-28 октября в Сингапуре.
- До этого на турнир квалифицировались Симона Халеп и Анжелик Кербер.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте