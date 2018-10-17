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Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир
Eurosport

1 час назад

Назад в Азию.

Элина Свитолина стала седьмой теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир WTA в Сингапуре.

После поражения Каролины Плишковой от Веры Звонаревой во втором раунде Кубка Кремля Элина стала недосягаемой для преследовательниц.

Ранее билеты до Сингапура забронировали Симона Халеп, Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Наоми Осака, Петра Квитова и Слоан Стивенс.

  • Элина впервые вступила на Итоговом турнире в 2017 году. Тогда украинка не вышла из группы.
  • В сезоне-2018 Свитолина выиграла три турнира и дошла до четвертьфинала Australian Open.
  • Итоговый турнир-2018 стартует 21 октября.
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