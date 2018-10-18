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Симона Халеп снялась с Итогового турнира из-за травмы спины
Последний турнир сезона пройдет без первой ракетки.
Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира WTA в Сингапуре из-за травмы спины.
Право выступить на Итоговом турнире получит Кики Бертенс, сообщает официальный сайт женского тура. Ранее Халеп из-за травмы снялась с московского Кубка Кремля.
Халеп обеспечила себе первую строчку по итогам сезона вне зависимости от исхода Итогового турнира. В 2018 году Симона сыграла в финале Australian Open, выиграла «Ролан Гаррос» и взяла еще два титула.
- Жеребьевка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября.
- Сами соревнования пройдут с 22 по 28 октября.
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