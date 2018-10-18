Getty Images

Симона Халеп снялась с Итогового турнира из-за травмы спины

Халеп снялась с Итогового турнира из-за травмы спины
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Последний турнир сезона пройдет без первой ракетки.

Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира WTA в Сингапуре из-за травмы спины.

Право выступить на Итоговом турнире получит Кики Бертенс, сообщает официальный сайт женского тура. Ранее Халеп из-за травмы снялась с московского Кубка Кремля.

Халеп обеспечила себе первую строчку по итогам сезона вне зависимости от исхода Итогового турнира. В 2018 году Симона сыграла в финале Australian Open, выиграла «Ролан Гаррос» и взяла еще два титула.

  • Жеребьевка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября.
  • Сами соревнования пройдут с 22 по 28 октября.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

01:11
Популярные видео
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
1 243 просмотров22 ч
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 232 просмотров16/10 в 17:14
А еще вам может понравиться