Симона Халеп снялась с Итогового турнира из-за травмы спины

Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с Итогового турнира WTA в Сингапуре из-за травмы спины.

Право выступить на Итоговом турнире получит Кики Бертенс, сообщает официальный сайт женского тура. Ранее Халеп из-за травмы снялась с московского Кубка Кремля.

Халеп обеспечила себе первую строчку по итогам сезона вне зависимости от исхода Итогового турнира. В 2018 году Симона сыграла в финале Australian Open, выиграла «Ролан Гаррос» и взяла еще два титула.

Жеребьевка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября.

Сами соревнования пройдут с 22 по 28 октября.

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