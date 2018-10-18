Особое мнение. Итоговый турнир WTA – успех или провал

21 октября в Сингапуре стартует Итоговый турнир WTA. Снова без Марии Шараповой и Серены Уильямс, снова победительницу предсказать невозможно – провалиться может любая. Хорошо это или плохо?

ПРОТИВ

На Итоговом же играют лучшие, да? Проблемка в том, что пула самых-самых не существует уже несколько лет. Про болтыхающийся женский тур идеальнее всех сказал Уинстон Черчилль: «Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать». Это все, что нужно знать о состоянии элиты WTA. Здесь первая ракетка сливает четыре матча подряд, «Ролан Гаррос» выигрывает ноунейм с 47-й строчки, а топ-10 целиком не выходит в четвертьфинал Уимблдона.

Если это гонка WTA, то в лучшем случае на тарантасах. Девушки из топ-8 почти всем составом завалили вторую половину сезона: с августа у них 5 титулов на всех. А без Осаки и Бертенс, которые круто отыграли после Уимблдона, у элиты остаются только «Премьеры» в Пекине и Токио.

Такая форма топов рождает интригу, но исключительно из-за того, что ты не знаешь, кто же облажается больше всех. В течение месяца до турнира Плишкова берет три гейма у Звонаревой, Квитова влетает Павлюченковой, Свитолина – Крунич, Стивенс после US Open на всех турнирах прошла один круг.

Стабильно в этой компании по второй половине сезона выглядит только Осака, но ей жестко не хватает соперниц.

Во-первых, мощнейшей Соболенко. Арина с августа выиграла 24 матча из 30, но, видимо, слишком рвалась на Итоговый и перегорела на последних двух турнирах в Азии. Во-вторых, девушек, которые в главных матчах сезона в состоянии собраться и показать разницу. Речь о Серене и Шараповой.

Ну и отдельная боль российских фанов. До 2016-го русские в финале тура казались данностью, но Кузнецова поймала травму, а Шарапова – мельдоний, и вот второй год в Сингапуре не будет российских звезд. После Уимблдона отличный шанс имела Дарья Касаткина, но запоротые серии в Америке и Азии оставляют ей шанс только на последнее место в запасе.

ЗА

WTA Finals очень сексуально придуман на уровне формата – восемь лучших теннисисток сезона, неделя в роскошных условиях, ничего лишнего. Но им до сих пор мешает реализация – девушки устают к концу сезона, дамы с девятых-десятых мест играют где угодно, чтобы набрать нужные очки, а топ-7 спокойно сливает последние турниры.

Но финальный чемпионат года интересен непредсказуемостью. В Сингапуре не будет Серены, самой мотивированный и титулованной участницы WTA Finals. Она пропускает его четвертый год подряд и дарит шанс на победу остальным – тем, кто честно пахал весь сезон. Из-за отказа Уильямс-младшей конкуренция на Итоговом турнире даже выше, чем на «Больших шлемах» – три прошлых года на нем не побеждали первые ракетки мира.

По сравнению с 2017-м в этом году квалифицировались все победительницы «ТБШ». Если бы не отказ Симоны Халеп, то они заняли бы первые четыре строчки посева – идеальный пруф, что Итоговый турнир как минимум составом участниц очень четко отражает расклад сил в женском теннисе за 12 месяцев.

Но не всегда победительница остается в памяти королевой целого сезона – в Сингапуре выиграет самая готовая из восьми леди, а вовсе не доминатор всего года. Не относитесь к WTA Finals как к разборке за главную корону и лидерство в мире. Успех в нем подчеркивает две вещи. Первое – чемпионка разделалась минимум с четырьмя мадам из топ-9. Второе – идеально справляется с мощными соперницами и терпит в сложных матчах. Каждое из этих достижений круто само по себе и выгодно подсвечивает силу победительницы.

На Итоговом турнире есть куча типажей, за которые круто болеть. Действующая победительница и лучшая форма тура – Возняцки. Самая сильная левша женского тенниса и самая опытная – Кербер. Главная из молодых – Осака. Княжна маленьких турниров в битве с равными – Квитова. Лучшая среди сильнейших (10 побед над девушками из топ-10 в 2018-м) – Бертенс. Выбирайте любую и переживайте за нее всю неделю.

В Сингапур приедут лучшие, это глупо не признавать. Даже если включить в список Серену и держать в голове Халеп, то в лайн-апе все равно только дамы из первой десятки – никаких ноунеймов из второй сотни, как бывает в финалах «Больших шлемов». Если вы не следите за турниром с таким составом участниц, то просто не любите теннис.

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